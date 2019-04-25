Больница Greenland International прекращает свою деятельность

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Больница Greenland International на острове Чечжудо, которая должна была стать первой коммерческой больницей в стране, сообщила о намерении прекратить свою деятельность. Ранее, она получила лицензию, которую местные власти вскоре решили отозвать по причине задержки начала полноценной работы. Филиал китайской корпорации Greenland Holding Group компания Jeju Health Care Town, которая продвигала данный проект, недавно направила сотрудникам больницы письмо. В нём говорится о сворачивании проекта и расторжении договоров о трудоустройстве. В руководстве больницы указывается, что такое решение было неизбежным, учитывая, что, несмотря на усилия по налаживанию работы в течение четырёх лет, местные власти отозвали лицензию, ранее выданную со значительными ограничениями деятельности медицинского учреждения. Также указывается, что представители больницы неоднократно обращались к местным властям с просьбой принять меры по решению проблемы трудоустройства сотрудников. Однако никакого ответа не последовало. Сотрудников было решено уволить, о чём они и были уведомлены в этот раз. Также руководство больницы сообщило о готовности провести переговоры с представителями работников учреждения согласно действующему законодательству. В настоящий момент в штате больницы работают 50 человек.