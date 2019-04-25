Япония не примет участия в первой части учений ВМС АСЕАН и АТР

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С 29 апреля по 2 мая возле Пусана и у берегов Сингапура проходят совместные военно-морские учения стран АСЕАН и Азиатско-Тихоокеанского региона. Между тем, Япония приняла решение не принимать участия в возглавляемой южнокорейской стороной первой части учений. К ней привлечены десять судов из восьми стран. Данные манёвры проходят второй раз. Впервые они состоялись три года назад при участии 10 стран АСЕАН и 8 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На этот раз они поделены на две части. Командование первой возложено на РК, а второй на ВМС Сингапура. Причина решения Японии не раскрывается. Но эксперты полагают, что это последствия некоторых противоречий между двумя странами. Второй этап учений, в котором Япония принимает участие, начнётся 9 мая. Он состоит в поиске судов, которые, по сценарию, могут перевозить запрещённый груз. Между тем, в военном ведомстве РК воздержались от версий о политическом характере вышеуказанного решения Японии, отметив, что в первой части учений также не участвуют ВМС Австралии и Вьетнама.