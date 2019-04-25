Дональд Трамп продолжает нажим на РК в вопросе расходов на содержание американского военного контингента

Photo : YONHAP News

Американский президент Дональд Трамп указал на то, что будет и дальше оказывать давление на РК в вопросе повышения южнокорейской доли расходов на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. 27 апреля Дональд Трамп выступал в штате Висконсин. Он заявил: «Мы тратим для защиты одной страны 5 млрд долларов. А эта страна выделяет лишь 500 млн долларов. Я связался с руководством этого государства и заявил, что мы более не можем нести такие потери. Сразу после этого там сообщили о возможности выделять ещё по 500 млн долларов дополнительно. Таким образом, одним звонком удалось решить вопрос о дополнительном получении 500 млн долларов». Он также подчеркнул, что в следующем году будет продолжать требовать от руководства этой страны повышения доли в расходах на содержание американского контингента. Трамп не уточнил о какой стране идёт речь. Но предполагается, что он говорил о РК, поскольку в феврале Дональд Трамп уже делал похожее заявление касательно Сеула.