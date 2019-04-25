В РК и в других странах прошла акция «Пояс мира»

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По случаю годовщины межкорейского саммита и Пханмунчжомской декларации от 27 апреля представители религиозных и культурных кругов РК и простые граждане приняли участие в фестивале «Пояс мира», в рамках которого люди взявшись за руки образуют сплошную линию длиной в 500 км. По данным штаба движения «Пояс мира в ДМЗ», в понедельник около 200 тыс. человек приняли участие в этой масштабной акции. Люди выстроились в линию от западной части уезда Канхва-гун города Инчхона до уезда Косон-гун провинции Канвондо в том числе на дороге Пхёнхва нури в демилитаризованной зоне. Аналогичные мероприятия прошли и за рубежом. В Берлине 300 человек из числа местных жителей и представителей корейской диаспоры выстроились в линию длиной 850 метров от Бранденбургских ворот, символизирующих раздел и воссоединение Германии, до Потсдамской площади. Акция «Пояс мира» прошла и в Нью-Йорке в центре Манхеттена. Её участники, взявшись за руки, пели корейскую традиционную песню «Ариран» и песню «Наша мечта это воссоединение».