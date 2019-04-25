В Сеуле состоялся саммит РК и Чили

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29 апреля в Сеуле южнокорейский президент Мун Чжэ Ин встретился со своим чилийским коллегой Себастьяном Пиньера, который прибыл в РК с государственным визитом. Утром в администрации президента Чхонвадэ состоялась приветственная церемония. После этого в течение одного часа стороны обсудили широкий спектр вопросов. Мун Чжэ Ин отметил, что благодаря соглашению о свободной торговле, заключённому в 2003 году, взаимный товарообмен двух стран вырос в четыре раза, а Чили стала важным торговым партнёром для РК. Он также отметил, что две страны поддерживают дружественные отношения и на мировой арене, сотрудничая по глобальным вопросам, в том числе климатические изменения. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что нынешний визит чилийского президента в РК послужит дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. На это Себастьян Пиньера выразил уважение стремительному росту и развитию РК, указав, что его визит послужит усилению сотрудничества и заключению разных соглашений. Стороны договорились о создании сети соглашения о свободной торговле в Азии и регионе Центральной и Южной Америки. Мун Чжэ Ин заявил о намерении вступить в качестве ассоциированного члена в Тихоокеанский Альянс, который представляет собой торговый блок Мексики, Перу, Чили, Колумбии. Себастьян Пиньера заявил, что окажет в этом содействие, учитывая, что Чили станет следующим председателем организации. Главы двух государств также договорились о сотрудничестве в сфере новейших технологий, в том числе касающихся четвёртой промышленной революции. По итогам встречи были подписаны три меморандума о взаимопонимании в сфере электронного правительства, информационно-коммуникационных технологий и транспорта, а также соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.