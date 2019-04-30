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В марте объём промышленного производства в РК вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом 30 апреля сообщили в Национальном статистическом управлении. Розничные продажи, указывающие на потребительскую активность, выросли на 3,3%, что является самым большим ростом с февраля 2015 года. Инвестиции в производственные мощности выросли на 10% благодаря увеличению импорта оборудования, самолётов и другой продукции подобного плана. Данный рост также является самым большим с марта 2017 года. Нынешнее увеличение производства, потребления и инвестиций объясняется влиянием снижения этих показателей в предыдущем месяце. Мартовский индекс совпадающих индикаторов, указывающий нынешнее состояние экономики, снизился на 0,1 пункт. Сокращение продолжается 12 месяцев подряд. Индекс опережающих индикаторов, показывающий прогнозы состояния экономики, также снизился на 0,1 пункта. Оба показателя сокращаются более 10 месяцев подряд, что фиксируется впервые.