РК заняла первое место в мире по интенсивности НИОКР

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РК заняла первое место в мире по доле инвестиций в новые разработки и исследования по отношению к ВВП за 2017 год. Об этом сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, ссылаясь на представленную 30 апреля таблицу ОЭСР по развитию науки и технологий. Показатель интенсивности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в РК составил 4,55%. Это позволило обойти Израиль с отметкой 4,54%, заняв первое место. В 2000 году южнокорейский показатель составлял 2,18%, тогда как у ближайшего конкурента Израиля отметка равнялась 3,94%. В 2013 году РК впервые сумела обойти оппонента, но в 2015 и 2016 годах выйти на первое место не удавалось. И вот в 2017 году ситуация изменилась. Средний показатель по ОЭСР составил 2,37%, что немного выше, чем в 2016 году. Это объясняется увеличением отметки в РК, США и Японии, а также её снижением в странах Европы. Между тем, в вышеуказанном рейтинге третье место заняла Швейцария. Далее следуют Швеция, Япония, Австрия, Дания, Германия, США и Финляндия.