Вопрос о реформировании избирательной системы РК был внесён в категорию ускоренного рассмотрения парламентом

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30 апреля поздно ночью в специально парламентском комитете по политическим реформам было решено внести проект поправок к закону «О выборах должностных лиц» в категорию объектов ускоренного рассмотрения. Проект подразумевает регулирование количества депутатов Национального собрания на уровне 225 парламентариев от одномандатных округов и 75 по партийным спискам. Кроме того, поправки предлагают снизить возраст для участия в голосовании до 18-ти лет и ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Ранее 29 апреля в специальном комитете по реформированию судебной власти в положительном ключе прошло голосование по вопросу ускоренного рассмотрения проекта поправок в закон о деятельности прокуратуры и в уголовно-процессуальный кодекс. Поправки направлены на регулирование следственных полномочий полиции и прокуратуры. К вышеуказанной категории также был отнесён законопроект по созданию следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Речь идёт о двух вариантах данной инициативы. Первый, предложенный четырьмя крупнейшими партиями страны, за исключением оппозиционной партии Свободная Корея, подразумевает внесение в список объектов для следствия преступлений высокопоставленных чиновников, депутатов и президента. При этом право на возбуждение судебного дела имеют только судья, прокурор и высшие чины полиции. Вариант, предложенный депутатом Квон Ын Хи, ограничивает данное право ещё больше. Законопроекты, вошедшие в категорию ускоренного рассмотрения, должны быть утверждены Национальным собранием в течение 330 дней. После истечения этого срока они автоматически представляются на голосование в ходе пленарного заседания.