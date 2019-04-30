Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу политических разногласий в стране

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Президент РК Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу усугубления противоречий и разногласий политических сил в то время, когда правительство и парламент должны объединить силы для преодоления сложной экономической ситуации. Такую позицию он выразил 29 апреля в ходе совещания советников и помощников. Глава государства отметил, что перед страной стоит ещё много задач по активизации трёх важных экономических сфер - инвестиций, экспорта и потребления, учитывая ослабление конкурентоспособности ключевых отраслей промышленности. Он также призвал парламент как можно скорее рассмотреть проект дополнительного бюджета, который направлен на защиту жизни населения от таких стихийных бедствий, как лесные пожары и микропыль. Глава отдела по гражданским вопросам Чо Гук, между тем, выставил на своей странице в Facebook фотографии народных выступлений за демократию 1987 года и нынешних выступлений на улицах депутатов от оппозиционной партии Свободная Корея. В комментарии он отметил, что с виду эти две картины схожи, но у этих движений разные цели и объекты для борьбы. Между тем, в партии Свободная Корея заявили, что вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на президенте. Указывается, что администрация президента, по сути, дала указание правящей партии продвигать реформу избирательной системы и создание следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. В администрации, в свою очередь, заявили, что высказывание президента является выражением сожаления о возможности ущерба для народа в случае, если дополнительный бюджет и законопроекты по насущным вопросам не будут утверждены вовремя.