Майкл Помпео: для проведения третьего саммита СК и США нужны подходящие условия

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Для проведения третьего саммита КНДР и США должны сложиться условия, при которых главы двух стран могут достичь реальных подвижек. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью передачи Newsmaker Series. Отвечая на вопрос о том возможно ли проведение саммита этим летом, он ответил, что не знает, указав на важность формирования подходящих условий. Госсекретарь не указал, о каких конкретно условиях идёт речь. Майкл Помпео отметил лишь, что есть причина, по которой сложности в отношениях КНДР и США не были разрешены до настоящего момента. Вместе с тем, он чётко указал на стремление Вашингтона продолжать экономическое давление на Север с тем, чтобы обеспечить возможность денуклеаризации, выйдя из нынешнего застоя в ситуации вокруг КНДР. Помпео указал на важность сотрудничества в вопросе санкций с Россией и Китаем, с которыми Север пытается сблизиться. Стоит отметить, что если раньше Помпео в разговоре о КНДР подчёркивал важность диалога, то теперь он делает больший акцент на давлении на Север.