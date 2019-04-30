В Китае задержаны семь северокорейских беженцев

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Семь северокорейских беженцев были задержаны в Китае местной службой безопасности. Об этом 29 апреля сообщила организация по правам человека в КНДР – Северокорейский союз справедливости. Отмечается, что они могут подвергнуться принудительной репатриации на родину. Беженцы были задержаны после того, как переправились через реку Амноккан. Среди них девятилетняя девочка по фамилии Чхве и её дядя Кан. 28 апреля мать девочки, проживающая в РК, сообщила о произошедшем в южнокорейское консульство в китайском Шэньяне, призвав южнокорейское правительство вмешаться в ситуацию. В организации выразили серьёзные опасения по поводу возможности репатриации задержанных, потребовав от МИД РК активных действий.