Операционная прибыль Samsung Electronics значительно сократилась

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В первом квартале этого года операционная прибыль Samsung Electronics составила 6 трлн 233,3 млрд вон или 5,3 млрд долларов. Это на 60,2% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные компания представила 30 апреля. Кроме того, показатель сократился на 42,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Общие продажи в указанный период снизились на 13,5% в годовом исчислении, составив 45 млрд долларов. Значительный спад, как и ожидалось на рынке, был отмечен в секторе полупроводников. Операционная прибыль в этой области снизилась на 64,3% в годовом исчислении. В компании заявили, что приложат усилия для повышения конкурентоспособности основных направлений и потенциала новых отраслей.