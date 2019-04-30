КНДР наращивает экспорт ряда товаров в Китай

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В этом году отмечается значительный рост экспорта в Китай ряда северокорейских товаров. Об этом 30 апреля сообщила радиостанция Голос Америки. По данным Международного центра внешней торговли, в январе северокорейский экспорт наручных часов и соответствующих запчастей на китайский рынок вырос на 445%, составив 68 млн 570 тыс. долларов. Показатель относительно жемчуга составил 1 млн 280 тыс. долларов. Звучит мнение о том, что такая ситуация может быть нарушением резолюций СБ ООН, запрещающих Северу вести торговлю предметами роскоши. Однако наручные часы не входят в санкционный список СБ ООН. Жемчуг также не относится китайской стороной к категории роскоши. Эксперт по северокорейской экономике Брэдли Бэпс заявил, что резолюция СБ ООН по этому вопросу включает очень размытые трактовки, возлагая задачу по определению понятия предметов роскоши правительствам каждой из стран. Между тем, в Голосе Америки отмечается, что, несмотря на вышеуказанные показатели, Северу всё же будет не просто решить проблему дефицита торгового баланса. По данным китайского профильного ведомства, в марте этого года дефицит торгового баланса КНДР по отношению к Китаю составил 181,4 млн долларов, что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года.