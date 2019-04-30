Правительство РК поддерживает главные экспортные отрасли

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Правительство РК приняло решение о расширении поддержки новых экспортных отраслей, в числе которых вторичные аккумуляторы, контенты Bio Health и другое. Одним из важнейших компонентов электромобилей являются вторичные перезаряжаемые батареи или аккумуляторы. Они входят в число наиболее важных экспортных товаров для РК. В марте в 12 из 13 приоритетных экспортных отраслей был отмечен спад продаж за рубежом. Исключением стали вторичные аккумуляторы, показатель которых вырос на 10%. Это связано с тем, что европейские автопроизводители, наращивая производство электромобилей, в основном заказывают батареи южнокорейских компаний. Вторичные литий-ионные аккумуляторы, ввозимые из Китая, не облагаются пошлиной благодаря соглашению о свободной торговле между РК и КНР. Но в случае с южнокорейскими аккумуляторами, при их экспорте необходимо выплачивать пошлины в размере 9,6%. Правительство приняло решение приложить усилия для их снижения или полного снятия. Также власти будут продвигать разработку ключевых технологий следующего поколения, в том числе скоростная зарядка, позволяющая восполнить заряд аккумулятора за несколько минут. В мае, как ожидается, будет представлен план развития и увеличения экспорта потребительских товаров, а также продукции, связанной с контентами корейской культурной волны Халлю.