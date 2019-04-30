В РК завершили ремонт мест проведения встреч членов разделённых семей

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В РК 30 апреля завершены работы по ремонту и модернизации 13 мест проведения встреч членов разделённых семей в режиме видеоконференций. Об этом во вторник сообщил представитель министерства по делам воссоединения на встрече с журналистами. Работы велись с 3 апреля. По его словам в течение двух недель в начале мая планируется провести тестирование стабильности системы связи между этими объектами. Он также отметил, что в настоящий момент ведутся переговоры между заинтересованными ведомствами по вопросу сотрудничества с Севером, в том числе передача оборудования. Как только подготовка будет завершена с северокорейской стороной планируется начать обсуждение вопросов о проведении встреч членов разделённых семей, об обменах видео письмами, восстановлению мест личных встреч на Севере и другое. Говоря о возможности проведения личных встреч и контактов в формате виде-конференций, представитель министерства указал на необходимость учитывать фактор подходящего времени. По его словам, в будущем у сторон будет возможность детально обсудить время и способы организации таких встреч.