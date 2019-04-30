Премьер-министр РК Ли Нак Ён начинает программу зарубежного турне

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Во вторник премьер-министр РК Ли Нак Ён начинает программу официальных визитов в Кувейт, Колумбию и Эквадор. С 30 апреля по 3 мая он пробудет в Кувейте, где встретится со своим коллегой шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом, чтобы обсудить вопросы расширения сотрудничества. Он примет участие в церемонии открытия моста имени шейха Джабера аль-Ахмеда ас-Сабаха, который является самым длинным на Ближнем Востоке. Он был построен при участии южнокорейской корпорации Hyundai. Также премьер посетит местную больницу, в деятельности которой также принимают участие южнокорейские компании. С 4 по 6 мая Ли Нак Ён посетит Колумбию. Там он проведёт встречу с президентом Иваном Дуке Маркесом. Он также примет участие в церемонии возложения цветов у стелы, посвящённой участникам Корейской войны, а также проведёт встречу с ветеранами. С 6 по 8 мая премьер посетит Эквадор, где обсудит вопросы сотрудничества с президентом Ленином Морено и вице-президентом Отто Соннехольснером. По пути на родину глава южнокорейского правительства намерен посетить Хьюстон, чтобы принять участие в церемонии завершения строительства южнокорейского завода.