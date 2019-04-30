CSIS: в КНДР развивается рынок

В Вашингтоне состоялось общественное обсуждение вопросов об уровне развития компонентов рыночной экономики в КНДР и роли женщин в этом процессе. Организатором мероприятия стал Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Беженка из КНДР рассказала, что впервые познакомилась с новым для Севера явлением чанмадан, что в переводе с корейского означает «базарная площадь» или «базар», в 1996 году. С 1999 года рынок, по её словам стал развиваться. Чем выше был риск, тем выше и доход. В СК она имела опыт торговли дизельным маслом. Другая беженка рассказала, что в 1995 году, когда в КНДР начинался голод, названный местными властями «Трудный поход», люди лучше познакомились с рыночными понятиями. Становилось больше людей, которые умирали от нехватки продовольствия. Одновременно в районе, где она жила, развивалась торговля соевым творогом тубу и спиртными напитками. По её словам, в настоящий момент в КНДР имеются различные формы рынка, в том числе рынки потребительских товаров, производственных материалов, финансов, труда, недвижимости и другие. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в СК действуют около 436 легальных рынков, участники которых платят налоги. Небольших рынков, которые не платят налоги, по предположениям, более тысячи. Также отмечается, что 72% северян обеспечивают доход за счёт деятельности таких базаров. Указывается и на большой вклад женщин в их развитие.