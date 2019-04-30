Доля бюджетных авиакомпаний в международных перевозках превысила 30%

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В РК доля бюджетных авиакомпаний (LCC) в объёме международных перевозок впервые превысила 30%. По данным министерства сухопутных территорий и транспорта, в первом квартале этого года количество авиапассажиров в стране выросло на 6,4% в годовом исчислении, составив 30 млн 570 тыс. человек. Это максимальная отметка для квартального периода. На международных маршрутах отметка выросла на 7,1%, составив 23 млн 10 тыс. человек, а на внутренних на 4,4% до 7,5 млн человек. На улучшение показателей по международным направлениям повлияли такие факторы, как увеличение посадочных мест в бюджетных авиакомпаниях, рост количества туристов из Китая, сезонные условия, а также распространение принципа жизни, в основе которого достижение баланса между работой и частной жизнью. Доля бюджетных авиакомпаний в общем объёме международных перевозок составила 32,3%. В 2015 году показатель составлял 13,2%.