Более 1 млн человек подписались под петицией с требованием о расформировании партии Свободная Корея

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Количество подписавшихся под петицией с требованием о расформировании крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея, которая была размещена 22 апреля на сайте администрации президента РК, стремительно растёт. По состоянию на 17 часов 30 апреля показатель составил 1 млн 245 тыс. человек. Отметка в 1 млн человек была превышена 30 апреля в 9:15 утра. Напомним, что в самой петиции говорится о том, что партия Свободная Корея всячески препятствует законодательной деятельности правительства, сдерживая реализацию политики государства по улучшению условий жизни народа. Примечательно, что только 29 апреля количество подписавшихся превысило 600 тыс. человек. Такой наплыв посетителей сайта администрации неоднократно вызывал сбои в его работе. Вместе с тем, 28 апреля были выставлены и петиции с требованием о расформировании правящей Демократической партии Тобуро, под которыми подписались более 180 тыс. человек. В самой крупной из них указывается, что правящие силы ведут «не адекватную» политику, стремясь в одностороннем порядке провести ряд законопроектов в ускоренном режиме без участия крупнейшей оппозиционной партии, на которую приходится более 30% членов Национального собрания.