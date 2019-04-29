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Корея: Юг-Север

Объединённая зона безопасности (JSA) открыта для гражданских лиц

Write: 2019-05-01 12:45:57Update: 2019-05-02 13:47:56

Photo : YONHAP News

1 мая южнокорейская часть объединённой зоны безопасности (JSA) в пограничном пункте Пханмунчжом открыта для посещения гражданскими лицами. Это место имеет особое значение, став символом мира после того, как там состоялась встреча лидеров Юга и Севера. Отныне гражданские лица, подав заявку, смогут своими глазами увидеть места проведения саммита, которые ранее они видели только по телевизору или в газетах. Среди них мост, по которому прогуливались главы двух Корей, место торжественной посадки сосны, которая олицетворяет стремление к миру и совместному процветанию на Корейском полуострове, и другие. Ранее представители РК, КНДР и Командования сил ООН вели переговоры по вопросу установления правил совместной работы в объединённой зоне безопасности с тем, чтобы открыть доступ и северокорейской части данной зоны. Но из-за пассивной позиции Севера обсуждение было прервано. 
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