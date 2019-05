The New Yorker: Джон Болтон предвидел неудачу саммита КНДР и США в Ханое

Photo : KBS News

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предполагал неудачный исход саммита КНДР и США в Ханое до его проведения. Он также считает всё ещё возможным вариант воздействия на КНДР военным путём. Однако американский президент Дональд Трамп не хочет войны. Об этом 29 апреля сообщил американский еженедельник The New Yorker. Ссылаясь на слова ряда источников из Белого дома, издание написало, что во время переговоров в Ханое глава Госсовета КНДР Ким Чон Ын потребовал практически полной отмены санкций в обмен на закрытие объектов по производству оружейного плутония в ядерном центре Ёнбён, что и привело к застою в переговорном процессе. Американская сторона заранее уведомила своих северокорейских партнёров по переговорам о невозможности такого предложения. Представитель США заявил, что позиция Севера была неприемлемой и северяне не имели другого запасного варианта, однако Дональд Трамп, покидая место переговоров, предложил Ким Чон Ыну продолжить диалог. В издании указывается, что до начала работы в Белом доме Джон Болтон требовал начать превентивную войну с КНДР. Поэтому для него неудача саммита в Ханое была очевидна. Итоги второй встречи лидеров двух стран стали подтверждением утверждений Болтона о том, что Север не возможно заставить двигаться при помощи переговоров. Между тем, 30 апреля в Twitter Джон Болтон написал, что статья издания The New Yorker ссылается на слова его бывшего работника, который затаил на него злобу. Он также отметил: «Он не знает о чем я думаю. Его высказывания противоречат моему мнению, а журналист, написавший статью, не обращался ко мне за комментариями».