Мун Чжэ Ин представил «Видение развития отрасли системных полупроводников»

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30 апреля президент РК Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии объявления «Видения развития отрасли системных полупроводников», которая проходила на производственном объекте Samsung Electronics в Хвасоне провинции Кёнгидо. Он представил направления работы правительства в создании новой движущей силы роста экономики за счёт развития сферы системных полупроводников. Глава государства заявил, что РК, стремясь к статусу полупроводниковой державы, ставит цель сохранить лидерство на рынке полупроводниковой памяти, занять к 2030 году первое место в мире в производстве системных полупроводников, а также обеспечить долю в 10% на рынке бизнеса по фаблесс-модели. Фаблесс-компании, занятые в сфере полупроводников, возлагают большие надежды на инициативу правительства. В прошлом году более половины профильных бесфабричных компаний, разместивших акции на бирже, зафиксировали дефицит платёжного баланса. Поэтому в этих кругах считают, что нынешний проект правительства определит будущее фаблесс-компаний. Среди преимуществ правительственной инициативы выделяется финансовая поддержка и увеличение количества каналов сбыта продукции. Объём мирового рынка фаблесс-компаний по состоянию на прошлый год составлял 85 млрд долларов. Подавляющая доля приходится на американские компании, среди которых Qualcomm, NVIDIA и другие. Однако доля южнокорейских компаний близка к нулю.