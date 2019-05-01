В РК снижается объём экспорта полупроводников

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В первом квартале этого года индекс объёма южнокорейского экспорта полупроводников составил 478,64 пункта, что на 12% меньше, чем в четвёртом квартале прошлого года. Такое снижение является максимальным с первого квартала 2009 года. За 100 пунктов берётся значение 2010 года. Нынешняя ситуация говорит о том, что Samsung Electronics и SK Hynix снизили поставки данного наименования продукции. На этом фоне ранее уже сообщалось о значительном ухудшении показателей двух производителей. Между тем, индекс объёма экспорта автомобилей уменьшился на 12,2%, а мобильных телефонов на 18,2%. Тенденция спада постепенно усугубляется. В качестве причины этого озвучиваются такие факторы, как увеличение производства и экспорта продукции южнокорейских компаний из Вьетнама и других стран, а также не достаточный эффект появления новых моделей.