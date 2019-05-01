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В первом квартале этого года южнокорейская компания Samsung Electronics сохранила лидерство на мировом рынке смартфонов. 1 мая американская компания Strategy Analytics сообщила, что в указанный период компания выпустила на рынок 71,8 млн смартфонов - 21,7% общемирового показателя. Данный объём на 8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Между тем, китайский производитель Huawei быстрыми темпами наращивает производство. Компания вышла на второе место, обойдя Apple. Её доля на мировом рынке выросла с 11,4% в первом квартале прошлого года до 17,9% в нынешний период. В Strategy Analytics отмечается, что Huawei, имея сильные позиции в Китае, в Западной Европе и Африке, обогнала американского производителя, быстро сокращая разрыв с Samsung Electronics. Доля Apple сократилась на 2,1%, составив 13%, что связано с ослаблением позиций в Китае, Индии и на других рынках развивающихся стран, сильно реагирующих на ценовую политику.