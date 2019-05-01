В РК апрельский экспорт снизился на 2%

Photo : KBS News

В апреле южнокорейский экспорт снизился на 2%, составив 48 млрд 860 млн долларов. Об этом 1 мая сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Таким образом, показатель снижается пять месяцев подряд. Темпы спада, между тем, замедляются. В феврале отметка составляла минус 11,4%, а в марте минус 8,2%. Апрельский импорт составил 44 млрд 740 млн долларов. Профицит торгового баланса сохраняется 87 месяцев подряд. Его размер 4 млрд 120 млн долларов. В министерстве отмечается, что снижение суммы экспорта, зафиксированное, несмотря на увеличение объёма на 2,5%, связано с падением цен на полупроводники, сокращением спроса на них, а также с замедлением роста китайской экономики.