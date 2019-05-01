Курс южнокорейской воны упал на 2,82%

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В прошлом месяце курс южнокорейской воны по отношению к доллару упал на 2,82%. Это самое большое падение среди 16 крупнейших стран мира. Об этом 30 апреля сообщило агентство Bloomberg. В этот день в ходе торгов показатель достиг отметки в 1.168 вон за один доллар, что является самым низким уровнем с января 2017 года. В апреле падение свыше 2% было зафиксировано и относительно валют Швейцарии, Франции, Швеции, Новой-Зеландии. Снижение на уровне в 0,5% коснулось английского фунта и японской иены, которые считаются безопасными активами. Таким образом, на мировом валютном рынке определённо фиксируется тенденция к укреплению американского доллара, что приводит к ослаблению валют большинства других стран. 25 апреля индекс доллара, показывающий отношение доллара США к шести основным валютам – евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку – достиг максимальной отметки с мая 2017 года.