2 мая в Чончжу начнётся 20-й ежегодный Международный кинофестиваль

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2 мая в городе Чончжу провинции Чолла-Пукто начнётся 20-й ежегодный Международный кинофестиваль. В этом году на фестивале представлены 262 картины из 52 стран мира. Мероприятие продлится 10 дней. Для того, чтобы помочь сориентироваться гостям фестиваля организаторы представили список десяти лент, рекомендованных к просмотру. В него вошли ленты от режиссёров из разных стран. Представитель оргкомитета заявил, что были отобраны фильмы, в которых сочетаются моменты, подходящие для восприятия широким кругом людей, а также отражающие искусство кинематографии. Он обратился к людям с призывом посетить фестиваль, чтобы хорошо провести время с семьёй и друзьями. В международной конкурсной программе будут представлены 11 картин, а в программе для южнокорейских фильмов 10 работ.