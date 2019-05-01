1 мая в Сеуле прошли мероприятия по случаю «Всемирного дня труда»

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1 мая в Сеуле на площади перед столичной мэрией состоялось мероприятие, посвящённое «Всемирному дню труда». В нем приняли участие 25 тыс. членов отделений Корейской конфедерации профсоюзов от Сеула, провинции Кёнгидо, Инчхона и провинции Канвондо. Сначала они провели предварительный митинг, а затем собрались на площади, потребовав от правительства ратификации основных конвенций Международной организации труда (МОТ), решить проблему внештатных работников, а также принять меры по реформированию крупных корпораций, называемых в РК - Чэболь. Участки дорог, по которым проходил марш членов конфедерации, были частично закрыты для автомобильного движения.