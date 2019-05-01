Рост потребительских цен в РК в апреле составил 0,6%

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Потребительские цены в РК в апреле выросли в среднем на 0,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в Национальном статистическом управлении, данный показатель четвёртый месяц подряд остаётся ниже 1%. Кроме того, это самый низкий уровень инфляции за апрель с 2015 года. Цены на продовольствие, включая сельскохозяйственную и рыбную продукцию, повысились в апреле на 0,7%, а на промышленную продукцию снизились на 0,1% в годовом исчислении. Снижение стоимости промышленных товаров связано с падением цен на нефть на 5,5%. Стоимость коммунальных услуг возросла на 1,3%. Базовая инфляция, которая исключает сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,9% в годовом исчислении и 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.