Майкл Помпео: США по-прежнему готовы к диалогу с КНДР

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США по-прежнему готовы к диалогу с КНДР, несмотря на словесные нападки Пхеньяна на Вашингтон. Об этом заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майкл Помпео, прокомментировав тем самым заявление замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая потребовала от США изменить отношение к вопросу денуклеаризации. Она предупредила о «нежелательных последствиях», если Вашингтон не изменит его до конца года. Майкл Помпео отметил, что США всё ещё надеются на денуклеаризацию КНДР. После неудачного северокорейско-американского саммита в Ханое нет никаких признаков возобновления переговоров между двумя странами. Но, судя по всему, они обмениваются мнениями через СМИ.