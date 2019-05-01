Премьер-министры РК и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

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1 мая премьер-министр РК Ли Нак Ён, находящийся с визитом в Кувейте, встретился со своим коллегой шейхом Джабером аль-Мубараком аль-Хамадом ас-Сабахом. Визит главы южнокорейского правительства в Кувейт приурочен к 40-летию установления двусторонних дипломатических отношений. Премьер-министр РК посещает Кувейт впервые за последние 11 лет. Ли Нак Ён обратился к своему коллеге с просьбой оказать содействие в обеспечении участия южнокорейских компаний в масштабных энергетических проектах в Кувейте. Он высказался за возобновление работы двустороннего комитета по вопросам экономического сотрудничества, создание стратегического комитета «Видение 2035», участие Корпорации Международного аэропорта Инчхон в работе второго терминала аэропорта Кувейта. По итогам встречи подписаны восемь соглашений и меморандумов о взаимопонимании.