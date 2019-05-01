На острове Уллындо появится аэропорт

В 2025 году на острове Уллындо провинции Кёнсан-Пукто появится аэропорт, благодаря чему путь от Сеула до острова займёт лишь час. Это привлечёт в регион туристов и предоставит местному населению дополнительные транспортные удобства. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, аэропорт будет принимать самолёты вместимостью менее 50 человек. Строительство начнётся в первой половине 2020 года и завершится в мае 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 570 млн долларов. Технико-экономическое обоснование было проведено в 2013 году. Базовый проект прошёл проверку в 2015 году, после чего был объявлен тендер. Однако из-за предположений об увеличении затрат, что связано с особенностями местности, участники тендера отказались продолжать сотрудничество. После консультаций с экспертами и правительственными ведомствами первоначальный план был пересмотрен, что дало возможность реализации проекта за бюджетные средства.