Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 0,8%

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Уровень одобрения политики президента РК Мун Чжэ Ина составляет 48,2%, что на 0,8% выше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого агентством Realmeter 29-30 апреля среди 1.100 человек. Отрицательный показатель снизился на 2,3% до 46,1%. Эксперты отмечают, что рейтинг президента улучшился в связи с его активным участием в решении экономических вопросов. Уровень одобрения политики правящей Демократической партии Тобуро составил 39,9%, увеличившись на 1,9% по сравнению с прошлой неделей. Крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея поддерживают 34,1% респондентов, что на 0,4% больше, чем неделю назад. Показатель партии Справедливого будущего составил 5,7%, партии Справедливости - 5,5%, партии Демократии и мира - 1,3%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 3,1% при уровне достоверности 95%.