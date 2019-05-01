РК и Саудовская Аравия сотрудничают в сфере обороны

В среду в Эр-Рияде состоялось первое заседание комитета РК и Саудовской Аравии по сотрудничеству в сфере обороны. В нём приняли участие замминистра обороны РК Со Чжу Сок и помощник министра обороны Саудовской Аравии Мохаммед Бин Абдулла аль-Айеш. Они договорились расширять сотрудничество и обмены. Второе заседание комитета решено провести в следующем году в Сеуле. Со Чжу Сок встретился также с замминистра обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом, обсудив с ним ситуацию в сфере безопасности на Ближнем Востоке и перспективы взаимодействия двух стран, в том числе, в оборонной промышленности. Халид бин Салман познакомил Со Чжу Сока с общей ситуацией в регионе. Он также подчеркнул важность сотрудничества с РК в реализации программы развития «Видение Саудовской Аравии-2030», которая, помимо уменьшения зависимости экономики от добычи нефти, предусматривает наращивание военной мощи.