В РК объявлено предупреждение о возможности пищевых отравлений

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Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств РК обратилось к гражданам страны с призывом соблюдать осторожность в связи с ростом опасности пищевых отравлений. Тем более, что в мае насчитывается множество праздников и выходных дней. 28% всех случаев отравлений приходятся на весенний период, что объясняется большими перепадами температуры в течение дня, что ухудшает качество продуктов. Граждан призвали более тщательно следить за состоянием потребляемой пищи, соблюдать базовые правила её приготовления и хранения.