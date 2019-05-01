В суд РК подана заявка на санкционирование продажи активов японских компаний

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Юристы, представляющие интересы корейских жертв принудительной мобилизации в период японского протектората над Кореей, подали 1 мая заявку в суд с просьбой санкционировать на территории страны продажу активов японских компаний, причастных к этому преступлению. Под эти меры подпадают акции компании PNR, созданной совместно японской Nippon Steel Corporation и южнокорейской POSCO, на сумму 834 тыс. долларов и акции компании Daesung NACHI Hydraulics на сумму 653 тыс. долларов, принадлежащие корпорации Nachi-Fujikoshi. Данная заявка подана в соответствии с прошлогодним решением Верховного суда, обязавшим японские компании выплатить жертвам принудительной трудовой мобилизации компенсацию. Между тем, эти компании ни разу не отреагировали на требования южнокорейской стороны о проведении переговоров. Именно поэтому юристы подали иск на арест их имущества, а теперь и заявку на продажу активов. Министр иностранных дел Японии Кэндзи Канасуги связался по телефону с посольством РК, выразив протест в отношении последней заявки.