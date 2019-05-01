В РК растёт число жертв аварий на производстве

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В прошлом году в результате различных аварий на производстве погибли 971 человек. Такие данные предоставили 2 мая в министерстве промышленности, торговли и энергетики. Это на 7 человек больше, чем в предыдущем году. Половина случаев приходится на строительную отрасль. Далее следуют производство и сфера услуг. Как сообщили в министерстве труда и занятости, коэффициент смертности от несчастных случаев немного снизился, но при этом количество погибших выросло. Такое несовпадение связывают с увеличением количества страховых случаев, учитывая расширение услуг страхования на работников незарегистрированных строительных подрядчиков. Вместе с тем, в министерстве отмечают постепенное снижение количества погибших по сравнению с предыдущими годами. Так, в 2011 году погибли 1.129 человек. Как сообщил замминистра труда и занятости Им Со Чжон, закон об охране здоровья и безопасности в промышленности, который вступит в силу в следующем году, позволит резко сократить печальную статистику. Суть законодательной инициативы сводится к усилению ответственности работодателя за жизнь и здоровье работника.