Правительство РК поддерживает гуманитарную помощь Пхеньяну

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Правительство РК считает необходимым продолжать оказывать гуманитарную помощь КНДР для улучшения положения простых людей. Об этом 2 мая на встрече с журналистами заявил представитель министерства по делам воссоединения. Он также отметил, что данную позицию РК разделяют с США. Вместе с тем указывается, что Сеул активно поддерживает гуманитарную деятельность неправительственных организаций, и в настоящий момент предоставление продовольственной помощи на уровне правительства не рассматривается. Представитель ведомства также сказал, что РК и мировое сообщество ожидают доклада Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), который позволит оценить ситуацию в КНДР.