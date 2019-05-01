Правящие силы РК сосредоточились на вопросах молодёжной политики

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2 мая правительство, правящая Демократическая партия Тобуро и администрация президента РК приняли решение о создании органа, который будет отвечать за системную разработку и осуществление политики по делам молодёжи. Данный орган будет действовать при канцелярии премьер-министра под названием Комитет по регулированию молодёжной политики. Его главная функция состоит в управлении в едином русле молодёжной политикой, которая сегодня разделена по разным ведомствам. Кроме того, будет сформирована команда по продвижению молодёжной политики, которая займётся реализацией задач комитета. При администрациях регионов будут созданы отделы по делам молодёжи.