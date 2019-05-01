Определён размер субсидий на ликвидацию последствий ущерба от пожара в Канвондо

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РРазмер субсидий на ликвидацию последствий ущерба, нанесённого произошедшим в апреле лесным пожаром в провинции Канвондо, составит 185 млрд 300 млн вон или 159 млн долларов. Такое решение было принято 1 мая на заседании представителей правящей Демократической партии Тобуро, правительства и администрации президента. В результате пожара погибли два человека, повреждены или полностью уничтожены более 500 домов местных жителей, имущественный ущерб превысил десятки млн долларов. 87% средств планируется выделить на восстановление общественных объектов, в том числе на восстановление лесного хозяйства. Остальные деньги пойдут на решение жилищной проблемы. 340 семей, лишившихся домов, в течение этого месяца въедут во временное жильё, остальные получат помощь в виде аренды жилья. В случае, если дом полностью разрушен, то его хозяин в общем получит около 50 тыс. долларов, включая субсидии правительства – 11 тыс. долларов, народные пожертвования – 27 тыс. долларов и помощь от провинции Канвондо. Отдельную помощь в скорейшем возвращении к работе получат фермеры.