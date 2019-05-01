80% южнокорейцев выступают за сохранение смертной казни

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8 из 10 южнокорейцев считают необходимым сохранение системы смертной казни. Такими стали результаты опроса, проведённого комитетом по правам человека. При этом 20% опрошенных выступают не только за сохранение, но и за ужесточение данной системы, а 60% отмечают необходимость более серьёзно и тщательно подходить к вопросу вынесения подобных приговоров и их приведения в исполнение. По сравнению с 2003 годом эти два показателя выросли на 11,6% и 2,2%. Такое мнение было наиболее отчётливым среди молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, а также среди людей, не имеющих высшего образования. 20,3% респондентов выступают за отмену смертной казни. Эта отметка значительно сократилась. Приверженцы сохранения смертной казни среди причин своей позиции указали, что её отмена может привести к увеличению количества жестоких преступлений. Противники отмечают несовершенство судебной системы и возможность ошибок, а также недопустимость ситуации, когда государство забирает жизнь человека и на вероятность использования системы в политических целях.