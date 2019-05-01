Всё больше мультикультурных семей проживают в РК долгое время

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В РК растёт доля мультикультурных семей, проживающих в стране более 10 лет. Как сообщили в министерстве по делам женщин и семьи, в 2018 году показатель вырос на 12,7% по сравнению с 2015 годом, составив 60,6%. Одновременно доля тех, кто сталкивался с дискриминацией, сократилась на 3,4%, составив 30,9%. Треть участников опроса, проведённого министерством, не испытывают трудностей в адаптации к жизни в РК. Этот показатель улучшился. Однако на 5,6% выросла доля представителей таких семей, которые в качестве трудностей называют одиночество. Отметка составила 24,1%. Речь идёт об отсутствии или нехватке людей или организаций, которые могли бы помочь в сложных ситуациях. 45,8% детей в таких семьях приходятся на возрастную группу от 9 до 11 лет. В общем 9,2% детей сталкиваются с дискриминацией. Это на 2,3% больше, чем три года назад. Особо отмечается уязвимость детей и подростков из мультикультурных семей по сравнению с их ровесниками-южнокорейцами. Всего в стране насчитывается 306 тыс. мультикультурных семей. 31,1% из них приходятся на китайцев корейского происхождения, 23,4% - на вьетнамцев, 19,3% - на китайцев.