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2 мая истёк срок временного освобождения восьми стран от американских санкций на закупку иранской нефти. Он действовал с ноября прошлого года в отношении РК, Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Тайваня и Турции. Отныне эти страны не могут покупать у Ирана углеводороды. Нарушитель запрета столкнётся с санкционными мерами со стороны Вашингтона. Между тем, правительство Турции сообщило о невозможности немедленной остановки импорта иранской нефти. Пекин заявил, что не будет поддерживать односторонние санкции США, учитывая значительные потери, связанные с необходимостью смены поставщика нефти. Однако США указывают , что в этом случае в отношении китайских финансовых компаний будут приняты санкционные меры. Такая ситуация может повлиять на торговые переговоры между двумя странами. Южнокорейское правительство пыталось по различным каналам добиться выведения РК из-под иранского санкционного режима, но безуспешно. Ирак, импортировавший из Ирана природный газ, обратился к США с просьбой дать время на поиск другого поставщика, но получил отказ.