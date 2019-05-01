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Политика

Кан Гён Хва: У РК и США общая цель – денуклеаризация Корейского полуострова

Write: 2019-05-03 10:51:35Update: 2019-05-03 11:08:22

Кан Гён Хва: У РК и США общая цель – денуклеаризация Корейского полуострова

Photo : YONHAP News

У Сеула и Вашингтона одна и та же цель – денуклеаризация Корейского полуострова, хотя методы её достижения могут быть разными. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая в четверг с лекцией по вопросам мира. Она подчеркнула важность двустороннего сотрудничества для устранения разногласий, призвав Пхеньян проявить больше гибкости.   Кан Гён Хва напомнила, что северокорейско-американский  саммит в Ханое оказался безрезультатным, так как Пхеньян представил подход, совершенно отличающийся от подхода США. Если переговоры возобновятся, то они будут более углублёнными, - добавила она. Она дала понять, что в ближайшей перспективе Сеул рассчитывает на мирное сосуществование с Пхеньяном. Когда соглашение о перемирии будет  заменено мирным договором, можно будет говорить о воссоединении,- отметила Кан Гён Хва. Упомянув о предстоящем в Осаке саммите «Большой двадцатки», она не исключила, что может произойти коренной поворот к лучшему в отношениях между РК и Японией. 
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