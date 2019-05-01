Кан Гён Хва: У РК и США общая цель – денуклеаризация Корейского полуострова

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У Сеула и Вашингтона одна и та же цель – денуклеаризация Корейского полуострова, хотя методы её достижения могут быть разными. Об этом заявила министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, выступая в четверг с лекцией по вопросам мира. Она подчеркнула важность двустороннего сотрудничества для устранения разногласий, призвав Пхеньян проявить больше гибкости. Кан Гён Хва напомнила, что северокорейско-американский саммит в Ханое оказался безрезультатным, так как Пхеньян представил подход, совершенно отличающийся от подхода США. Если переговоры возобновятся, то они будут более углублёнными, - добавила она. Она дала понять, что в ближайшей перспективе Сеул рассчитывает на мирное сосуществование с Пхеньяном. Когда соглашение о перемирии будет заменено мирным договором, можно будет говорить о воссоединении,- отметила Кан Гён Хва. Упомянув о предстоящем в Осаке саммите «Большой двадцатки», она не исключила, что может произойти коренной поворот к лучшему в отношениях между РК и Японией.