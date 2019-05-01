Услуги связи пятого поколения 5G предоставляются ровно месяц

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3 мая исполнился ровно месяц с момента запуска в РК услуги связи пятого поколения 5G. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, по состоянию на 29 апреля в стране насчитывалось 260 тыс. абонентов мобильной связи 5G, что свидетельствует об интересе к ней. Между тем, зона действия 5G пока ещё ограничена, в результате чего у абонентов нет ощущения более высокой скорости передачи данных по сравнению с LTE. Кроме того, во время переключения аппарата с 5G на LTE его работоспособность резко падает. Во многих случаях скорость связи четвёртого поколения стала ниже. В этой связи министерство сформировало рабочую экспертную группу, которая пытается найти решение выявленных проблем.