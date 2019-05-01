Пан Ги Мун призвал народ и парламент к сотрудничеству в решении проблемы микропыли

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Бывший генсек ООН Пан Ги Мун, назначенный председателем Государственного совета по решению проблемы микропыли, посетил Национальное собрание. Он встретился с председателем правящей Демократической партией Тобуро Ли Хэ Чханом, отметив важность народного участия и содействия парламента в борьбе с микропылью. Он призвал Ли Хэ Чхана проявить лидерские качества, чтобы исключить противостояние различных кругов в процессе работы по сокращению уровня микропыли в воздухе. Председатель партии, в свою очередь, заявил, что окажет активную поддержку. Пан Ги Мун встретился также с председателем партии Справедливости Ли Чжон Ми, сообщив о планах дважды в год проводить открытые дебаты, для чего будет создана группа народного участия из 500 человек.