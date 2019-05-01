Пхеньян критикует учения по развёртыванию THAAD на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ вновь выступили с критикой военных учений на Корейском полуострове. На этот раз Север коснулся американских учений по развёртыванию комплексов ПРО THAAD. 3 мая пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» опубликовал статью, в которой говорится, что данные манёвры являются военной провокацией, нарушающей атмосферу мира на Корейском полуострове, созданную с большим трудом. Подчёркивается, что THAAD, якобы призванные решить проблему ракетной угрозы Пхеньяна, на самом деле являются средством нанесения превентивного удара по КНДР и соседним государствам. «Если США действительно стремятся к миру на Корейском полуострове, то они должны убрать THAAD из РК и прекратить все враждебные действия», - говорится в статье.