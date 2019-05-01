Аэропорт Инчхон может достичь рекордного объёма пассажиропотока для первой недели мая

Photo : YONHAP News

В первую неделю мая многие жители РК могут отдохнуть чуть больше обычного, учитывая День труда и День детей, которые отмечаются 1 и 5 мая соответственно. При этом выходной по случаю Дня детей, выпавший на воскресенье, переносится на понедельник. По прогнозам, в этот период услугами международного аэропорта Инчхон воспользуются 1 млн 390 тыс. человек, что на 13% больше, чем за тот же период прошлого года. Как сообщили в администрации аэропорта, нынешний показатель станет рекордным за первую неделю мая. Президент корпорации Международного аэропорта Инчхон Ку Бон Хван заявил о полной готовности обоих терминалов обеспечить комфорт и безопасность пассажиров.