В Сеуле состоится заседание южнокорейско-американской рабочей группы по КНДР

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Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн может посетить Сеул 8-10 мая. Об этом сообщили в четверг источники в южнокорейском МИД. Он примет участие во встрече рабочей группы по КНДР совместно с представителем РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Будут обсуждаться последние события в сфере безопасности на Корейском полуострове, а также пути возобновления переговоров по денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном. Как ожидается, стороны затронут проект оказания Северу гуманитарной помощи на сумму в 8 млн долларов через международные организации, решение о котором было принято ещё в сентябре 2017 года. Его реализация откладывалась из-за политики США по оказанию максимального давления на Север.