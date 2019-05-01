Министр обороны РК встретился с начальником штаба сухопутных войск армии США

Министр обороны РК Чон Гён Ду встретился в четверг с начальником штаба сухопутных войск армии США генералом Марком Милли, прибывшим с визитом в Сеул. Обсуждались вопросы развития южнокорейско-американского союза, который, как отметил Чон Гён Ду, вносит вклад в налаживание прочного мира на Корейском полуострове. Марк Милли встретился также с начальником штаба сухопутных войск армии РК Со Уком, обменявшись с ним мнениями о перспективах сотрудничества сухопутных войск двух стран. В декабре прошлого года Марк Милли был выдвинут на пост председателя Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США, на котором он должен заменить генерала корпуса морской пехоты Джозефа Данфорда.